Schlammlawine legt Landesstraße lahm

Der Schlamm hatte die Landesstraße an zwei Stellen überlaufen und sich in einer Mulde vor Hof Haina gesammelt. Der Schlamm stammte von frisch bestellten Feldern unterhalb der Hühnerfarm March. Die Straße wurde hinter Bieber und in Höhe des Forsthauses von der Biebertaler Feuerwehr gesperrt und musste, bevor sie wieder freigegeben werden konnte, gesäubert werden. Bürgermeisterin Patricia Ortmann informierte sich vor Ort über den Einsatz.

In Mitleidenschaft gezogen wurden auch die Äcker gegenüber dem Familienbad in Rodheim, deren obere Krume nach unten geschwemmt wurde. (mo)