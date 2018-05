Von Jörgen Linker

Schlechter Leben

STATISTIK ZDF-Studie zur Lebensqualität sieht Lahn-Dill-Kreis im hinteren Drittel

WETZLAR/DILLENBURG „Wo lebt es sich am besten in Deutschland?“Der Fernsehsender ZDF hat eine entsprechende Studie vorgelegt. Für den Lahn-Dill-Kreis ist sie wenig schmeichelhaft: Rang 299 unter 401 Kreisen, Platz 20 von 26 in Hessen.

Copyright © mittelhessen.de 2018