Schlepper und Presse gehen in Flammen auf

In Katzenfurt ging am Dienstagnachmittag in der Nähe des Sportplatzes eine Ballenpresse in Flammen auf und entzündete nicht nur den dazugehörigen Traktor, sondern auch das bereits gemähte Heu. Eine Fläche von 3000 Quadratmetern verbrannte. Bis zu 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren Ehringshausen und Ehringshausen-West und Herborn waren im Einsatz.

In Brandoberndorf (Waldsolms) ertönte gegen 15 Uhr der Alarm. Dort waren Unterholz und Wiesen auf einer Fläche von 750 Quadratmetern in Brand geraten. Außer 50 Feuerwehrkameraden aus Waldsolms kam laut Pressesprecher Christian Lewalter Hilfe aus Braunfels, Wetzlar und Ehringshausen. Zehn Schafe konnten in Sicherheit gebracht werden. Im Solmser Stadtteil Albhausen brannte am Dienstagmorgen am Sportplatz ein Grünstreifen auf einer Länge von 20 Metern. (kel/Foto: Klaus-Peter Bender)