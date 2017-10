Schmissige Musik und Stimmung in der Deschhalle

Greifenstein-Ulm Zum vierten Mal haben „Die Dämliche 7“ der Siebenerrat der Spielvereinigung Ulm-Allendorf zum Oktoberfest in die ehemalige Dreschhalle von Ulm eingeladen.Rund 200 Besucher kamen, die meistens zünftig gekleidet in Dirndl oder Lederhosen. Das „Aartal-Duo“ spielte wie auch in den Vorjahren schmissige Musik während seiner dritten Vorstellung, aber auch eine Schnupftabakmaschine und zwei Nagelklötze sorgten für Kurzweil. Natürlich gab es passende Getränke und Speisen wie Weißwürste und Festbier. Hauptorganisatorin Gabi Schaller freute sich über den guten Besuch und die tolle Stimmung. Ihr zur Seite standen in der bis zum letzten Platz besetzten Halle Katrin Tumala, Melanie Vauthier, Christiane Mucci, Sabrina Dampf, Rebecca Täubl, Anna Lena Nagler sowie weitere Helfer. Mit einem besonderen Gag warteten die „Dämlichkeiten“ auf, die in Huckepack-Kostümen auftraten und Stimmungslieder von sich gaben.

