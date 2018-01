Von Christian Lademann

Schon 2017 war schlimm genug

KABARETT Urban Priol begeistert in der Stadthalle mit seinem Jahresrückblick „Tilt! 2017“

WETZLAR „Wir sind also oben ohne!“, resümiert Kabarettist Urban Priol am Vorabend der neuen Sondierungsgesprächen von CDU, CSU und SPD bildlich über den Zustand der erstmaligen Regierungslosigkeit in der Geschichte der Republik.

Copyright © mittelhessen.de 2018