Schülerinnen fälschen Elternbriefe - und fliegen auf

Die 13 und 14 Jahre alten Mädchen wollten das Geld offenbar selbst behalten. Der Kopierer der Schule machte ihnen allerdings einen Strich durch die Rechnung.

Die Schülerinnen fertigten die Briefe laut der Polizei am 30. Januar an. In dem Schreiben forderten sie die Eltern auf, ihren Kindern Bargeld in die Schule mitzugeben. Das Geld wollten sich die Mädchen offensichtlich in die eigene Tasche stecken.

Verfahren gegen polizeibekannte 13-Jährige und 14-jährige Komplizin

Dem geplanten Coup kam allerdings der Kopierer dazwischen. Dieser hatte eine Störung, als die Achtklässlerinnen die Briefe ausdrucken wollten. Erst als die Mädchen schon wieder im Unterricht saßen, war das Problem behoben. Als das Gerät die Kopien schließlich doch ausspuckte, fielen diese einer Lehrerin in die Hände.

Wie die Polizei mitteilte, ist noch kein Schaden eingetreten. Gegen die polizeibekannte 13-Jährige und ihre 14-jährige Komplizin läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Betruges. „Gute Noten für Kreativität wird es wohl kaum geben“, sagte Polizeisprecherin Corina Weisbrod. (hog)