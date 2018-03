Von Steffen Gross

Schulklima zum Weglaufen

Neun von 14 Lehrerinnen der Grundschule Rechtenbach beantragen Versetzung

HÜTTENBERG-RECHTENBACH Was ist los an der Grundschule Rechtenbach? Neun der 14 Lehrkräfte haben ihre Versetzung beantragt. "Eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Schulleitung" sei unmöglich, heißt es in allen Fällen. Der Frust ist offenbar riesig.

Copyright © mittelhessen.de 2016