Schwangere Fahrerin verletzt

Solms (taf). Zwei Pkw sind am Sonntagabend gegen 18 Uhr auf der Landesstraße 3283 zwischen Burgsolms und der Bundesstraße B 49 ineinander gekracht: Eine Familie war in Richtung B 49 unterwegs, als ein 79-Jähriger ihr Auto beim Einbiegen in die Landesstraße übersehen hatte.

