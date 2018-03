Schwer verletzt nach Crash an der Mauer

Frakturen beider Unterarme sowie mehrere Rippenbrüche zog sich die 80-Jährige am Freitagvormittag bei einem Unfall in der Biskirchener Straße zu. Die Greifensteinerin war mit ihrem Peugeot auf der Heimlingstraße unterwegs. Vermutlich wegen eines Schwächeanfalls verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und fuhr gegen eine Grundstücksmauer. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die erste Versorgung der Verletzungen und brachte die Rentnerin zur weiteren Behandlung ins Wetzlarer Krankenhaus. Der Totalschaden an ihrem Auto beläuft sich auf mindestens 5000 Euro. (red)