Schwermetall (fast) ohne Strom

Nach Folk-Rock und Crossover, akustischen Coverversionen und Pop-Punk fügt das fünfte Konzert unserer Reihe eine weitere Facette hinzu: Stoner-Rock und Groove-Metal haben sich die fünf Musiker auf die Fahne geschrieben. Für Uneingeweihte: Das bedeutet, trotz knackiger Gitarren wird Wert auf den Rhythmus gelegt, und ein Hauch der 70er weht über dem Ganzen.

In der „Bunten Katze“, wo das „Konzert in der Kneipe“ stattfindet, wird das Quartett allerdings den Stecker ziehen: Gemäß der Tradition unserer Veranstaltungsreihe spielt die Band halbakustisch. Dass sich auch unverstärkt rocken lässt, hat das Trio „Foll“ vor einem Monat an gleicher Stelle bewiesen.

In unserer Reihe stellen wir heimische Bands und Einzelinterpreten vor. Dazu drehen wir ein Video, um die Musiker in Aktion zu zeigen. Wer zum Konzert kommt, erhält also einen Einblick in die Arbeit der Redaktion.

Freier Eintritt

Und für wen eine Stunde guter Musik, gemütliche Atmosphäre und ein Blick hinter die Kulissen noch nicht Argumente genug sind: Der Eintritt ist frei.

„Devil's Shepherd“ spielen am Freitag, 27. Juli, ab 19 Uhr in der „Bunten Katze“ (Naunheimer Straße 10, Wetzlar).

Die nächsten „Konzerte in der Kantine“: