Sechs harte Wochen für Pendler

Grund für die beträchtlichen Einschränkungen ist der viergleisige Ausbau der Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Friedberg. Vom 23. Juni bis zum 12. August steht dort nach Angaben der Bahn nur ein Gleis zur Verfügung. Das schränkt die Leistungsfähigkeit der Strecke deutlich ein, Züge fallen aus oder werden umgeleitet. Ein Überblick:

Fernverkehr: Die Intercity-Züge der Linie 26 (Hamburg – Karlsruhe) werden ab Samstag bis einschließlich zum 12. August über Fulda umgeleitet. Die Halte auf der Main-Weser-Bahn (unter anderem Marburg und Gießen) entfallen.

Regionalexpress 30: Die Doppelstockzüge von Kassel nach Frankfurt fahren trotz Baustelle im gewohnten Zwei-Stunden-Takt. Sie halten zusätzlich in Bad Vilbel und an einigen kleineren Stationen in Nordhessen. Wegen der Bauarbeiten verlängert sich die Reisezeit um bis zu 30 Minuten, außerdem werden die Abfahrtzeiten verändert – in Gießen fahren die Züge in Richtung Kassel 20 Minuten früher ab.

Regionalexpress 98: Die wichtige Direktverbindung aus dem Lahn-Dill-Kreis zum Frankfurter Hauptbahnhof wird gekappt. Bisher treffen sich ein Zugteil aus Siegen und ein Zugteil aus Kassel in Gießen und fahren gemeinsam nach Frankfurt. So läuft der Betrieb auch in der Gegenrichtung. Während der Bauarbeiten entfällt die Verbindung nach Frankfurt. Stattdessen pendelt der Express von Siegen über Dillenburg, Herborn, Wetzlar, Gießen und Marburg Richtung Kassel. Eine zweite Linie pendelt zwischen Gießen und Frankfurt. Fahrgäste aus dem Lahn-Dill-Kreis in Richtung Frankfurt müssen also zwingend in Gießen umsteigen. Auf dem Hinweg besteht dort ein kurzer Umstieg (sechs Minuten), in der Gegenrichtung ist mehr Zeit: etwa 30 Minuten. Die Reisezeit der Expressverbindung wird also um 50 Prozent länger – 90 statt 60 Minuten. Wer in seinen Arbeitszeiten flexibel ist, kann ausweichen, denn es gibt einige wenige Verbindungen mit kürzerer Umstiegszeit.

„Pro Bahn“ rechnet damit, dass es trotz ausgedünntem Fahrplan zu Verspätungen kommt

Wobei der lange Aufenthalt in Gießen vielleicht gar nicht schlecht ist. Thomas Kraft, Landesvorsitzender der Fahrgastverbandes „Pro Bahn“, nämlich geht davon aus, dass die Baustelle zu deutlichen Verspätungen führen wird. Das sei auch in der vorigen Bauphase so gewesen.

Übrigens: Keine Regel ohne Ausnahme – während der Bauzeit gibt es morgens (Abfahrt Siegen 4.57 Uhr) und am Nachmittag (Abfahrt Frankfurt 17.02 Uhr) zwei direkte Verbindungen zwischen Lahn-Dill und Rhein-Main, die in Frankfurt allerdings den Südbahnhof und nicht den Hauptbahnhof bedienen.

Regionalbahn 40: Der Mittelhessenexpress, der zwischen Dillenburg und Frankfurt pendelt und dabei im Lahn-Dill-Kreis an jeder Station hält, wird ab Samstag umgeleitet: Von Friedberg aus fahren die Züge über Hanau und Frankfurt-Süd zum Halt „Stadion“ – also ebenfalls nicht zum Hauptbahnhof.

„Pro Bahn“ rät Pendlern zwischen Frankfurt und dem Lahn-Dill-Kreis, während der Bauzeit nicht krampfhaft den Hauptbahnhof anzusteuern. Es könne sinnvoll sein, am Frankfurter Südbahnhof zuzusteigen, der mit Bus, Straßenbahn und U-Bahn gut zu erreichen sei.