Selbstbestimmt oder ausgebeutet

Prostitution Diskussionsrunde kritisiert neues Gesetz, weil es Sexkauf legalisiere

Wetzlar Wie viele Prostituierte es in Deutschland gibt, kann nur geschätzt werden: vermutlich 200 000 bis 400 000. Am 1. Juli ist das neue Prostituiertenschutzgesetz in Kraft getreten, mit dem die Politik nach eigenem Bekunden das schon im Namen genannte Ziel verfolgt.

