Selfie am Ziel: Abenteuer endet in Wladiwostok

WETZLAR/WLADIWOSTOK Es ist geschafft: Nach 24 Tagen auf dem Motorrad hat der Niedergirmeser Thomas Pfister die ostrussische Stadt Wladiwostok erreicht. Der 58-Jährige war mit seiner Triumph Tiger 955i am 29. Juni von Wetzlar aus gestartet und insgesamt rund 11 000 Kilometer gefahren.

Durch Polen, Weißrussland, Moskau, Sibirien und zum Baikalsee führte den Physiotherapeuten das Abenteuer. In der 600 000-Einwohner-Stadt hält sich Pfister noch bis Samstag auf. Dann steht der Rückflug nach Deutschland an. Das Motorrad wird mit dem Container nach Hamburg transportiert.

Bis es nach Hause geht, genießt der Biker die Zeit in der Stadt am Japanischen Meer, die nur 160 Kilometer von Nordkorea entfernt ist, in vollen Zügen: Zu sehen bekam er unter anderem den zentralen Platz der Stadt (Foto), den Hafen und ein zu einem U-Boot umfunktioniertes Museum.

Wie auf der gesamten Reise machte Pfister auch in Wladiwostok Bekanntschaft mit Gleichgesinnten: So lernte er Biker aus der Schweiz kennen, die ebenfalls den weiten Weg von Mitteleuropa bis nach Wladiwostok auf sich genommen hatten.(hog/Foto: privat)