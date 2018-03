Seniorin beraubt und zu Fall gebracht

Gegen 16 Uhr war die betagte Dame zu Fuß in der Mühlgrabenstraße in Höhe des Altenwohnzentrums „Alloheim“ unterwegs, als ihr plötzlich ein Unbekannter die über die Schulter hängende Handtasche entriss. Dabei kam das Opfer zu Fall und verletzte sich leicht am Rücken. Der Täter bestieg ein Fahrrad und machte sich mit seiner Beute in Richtung Steighausplatz davon.

Autofahrer zwingt Täter zum Absteigen

Ein zufällig vorbeikommender Autofahrer erkannte die Situation und nahm die Verfolgung auf. Er schaffte es allerdings nur, den Räuber auf seinem Bike so zu behindern, dass dieser vom Rad stieg, es fallen ließ und zu Fuß weiter flüchtete. Wenig später konnte eine Streife der Wetzlarer Polizei eine Person festnehmen, auf die die Personenbeschreibung des Räubers zutraf. Allerdings kann der Raub diesem Mann nicht zweifelsfrei zugerechnet werden. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt, vernommen und anschließend auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

Auch die Zeugen sollen sich melden

Zeugen beschrieben den Räuber wie folgt: etwa 30 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und schlank. Er hat schwarze kurze Haare und einen Drei- bis Vier-Tage-Bart und war mit einer blauen Jeans und einer dunklen Jacke bekleidet. Geraubt hat er eine schwarze Damenhandtasche mit einem dünnen schwarzen Tragegurt.

Die Polizei sucht dringend weitere Zeugen des Überfalls. er 83-Jährigen waren direkt nach dem Überfall ein junges Mädchen und ein Mann zu Hilfe gekommen. Das etwa 13 bis 16 Jahre alte Mädchen kam von der Aral-Tankstelle und wurde von einem Zeugen angesprochen, schnell die Polizei zu informieren. Der Mann kümmerte sich um das Opfer. Er war zwischen 35 und 45 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Er hatte eine Glatze und trug eine Brille. Beide Zeugen sollen sich bitte bei der Wetzlarer Polizeimelden.