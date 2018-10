Sieht sich in der Pflicht einzugreifen

Er wohnt im Wetzlar Stadtteil Naunheim, ist ehemaliger Fußballprofi und pensionierter Gymnasiallehrer.

Herr Wagner, haben Sie schon mal was im Lotto gewonnen?

Willi Wagner: Ja, aber immer nur im dritten Rang, so um die zehn Euro, aber das ist schon zwei Jahre her.

Was würden Sie mit einer Lotto-Million kaufen?

Wagner: Also ich muss ehrlich sagen, ich wüsste es nicht. Ich würde mein Leben so weiterleben wie bisher, und müsste mir dann Gedanken machen, was ich mir dieser Millionen mache. Vermutlich würden meine Kinder was bekommen und dann eine Reise unternehmen oder so.

Ihr Lieblingsbuch?

Wagner: Ich bin ein Anhänger von den skandinavischen Krimiautoren wie Jussi Adler-Olsen.

Was ist Ihr Lebenstraum?

Wagner: Der hat sich im Laufe meines Lebens immer geändert. Heute hab ich das Ziel, noch einige Jahre gesund zu leben.

Lieblings-Fernsehsendung?

Wagner: Wilsberg.

Lieblings-App auf dem Handy?

Wagner: Tankpreis-App.

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?

Wagner: Schornsteinfeger.

Wissen Sie, was aktuell ein halbes Pfund Butter kostet?

Wagner: Das ist unterschiedlich: zwischen 1 und 2 Euro, ich würde also sagen 1,50 Euro.

Wohin führte Sie Ihre letzte Urlaubsreise?

Wagner: Nach Graz, wo mein Sohn lebt und arbeitet.

Welchen Ort wollen Sie unbedingt noch sehen?

Wagner: Ich würde gerne die Orte nochmal besuchen, die ich schon mal besucht habe.

Was ist Ihr Lieblingsplatz im Lahn-Dill-Kreis?

Wagner: Greifenstein. Von dort kommt meine Mutter und die wohnte direkt vor der Burg. Der Blick aus dem Schlafzimmer war fantastisch.

Kaffee- oder Teetrinker?

Wagner: Kaffee.

Wer ist Ihr politisches Vorbild?

Wagner: Helmut Schmidt.

Warum wollen Sie in den Landtag?

Wagner: Weil ich glaube, dass ich Farbe bekennen muss und versuchen muss einzugreifen, denn unser Zug fährt zurzeit in die falsche Richtung. Ich habe drei Kinder und eine Enkelin und ich möchte mir nicht sagen lassen, dass ich zwar gewusst hätte, wo das Schiff hier in Deutschland hinfährt, aber nichts unternommen hätte. Ich sehe es als meine persönliche Verpflichtung an, wie es die AfD sagt, auf Alternativen hinzuweisen: Was müsen wir in Zukunft besser machen.

Was machen Sie am Tag nach der Wahl?

Wagner: Ich gehe in den Wald und jogge. Denn ich bin leidenschaftlicher Läufer. Ich nehme auch an Volksläufen teil und habe es mir zur Gewohnheit gemacht, wenn ich etwas geschafft habe, dann ziehe die Laufschuhe an und laufe zehn Kilometer. Das ist wie die Reinigung meines Kopfes und auch die Zeit des Nachdenkens.