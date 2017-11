So können Vereine Energie sparen

Wo stecken die Stromfresser in Vereinsheimen? Die Kreisverwaltung hat Vereinsvorstände informiert, wie Energiekosten in Schwimmbädern, Schützenhäusern, Hallen, Vereinsheimen und auf Sportplätzen gesenkt werden können. (Archivfoto: dpa)

In der Veranstaltung gab es außerdem Tipps zu energetischen Sanierungen sowie zur Erzeugung von Strom aus regenerativen Energien.

Der in der Kreisverwaltung für das Thema Sport zuständige ehrenamtliche Dezernent Wolfgang Hofmann (FWG) sagte, dass es viele Faktoren gebe, die den Vereinen das „Leben schwer machen“. Dazu zählten auch die Kosten für den Erhalt und den Betrieb der Immobilien.

Der Energie- und Klimaschutzmanager des Kreises, Ingo Dorsten, zeigte anhand vieler Beispiele, wo und wie mit einfachen Mitteln Energiekosten gesenkt werden können. Oft seien es kleine Maßnahmen mit großer Wirkung.

Analyse

An erster Stelle müsse die Analyse des Energieverbrauchs durch die Vereine stehen: Wie hoch sind die Kosten, welche Nutzungszeiten der Gebäude gibt es? Wo hat man versteckte Stromfresser? Was können die Ursachen für ungewöhnlich hohe Strom- und Wärmeverbräuche sein?

Als Beispiel nannte Dorsten gut gemeinte Spenden von Vereinsmitgliedern. Oft würden alte, aber noch nutzbare Geräte wie zum Beispiel Kühlschränke gespendet, die dem Verein zwar so in der Anschaffung nichts kosten, dafür aber langfristig mit hohen Stromverbräuchen aufwarteten.

Heizung

Aber nicht nur beim Strom lohne es sich, genauer hinzuschauen. Ein hohes Potenzial biete auch die Heizungsanlage: Alte Heizungspumpen, schlecht eingestellt Regelungen, fehlender hydraulischer Abgleich und in die Jahre gekommene Heizkessel würde viel Spielraum für Einsparungen bieten. Ein Tipp von Dorsten: In Kürze werde die Erneuerung alter Heizungspumpen im Landkreis durch eine Tauschaktion zusätzlich gefördert. Es lohne sich also, besonders die Heizungspumpe unter die Lupe zu nehmen.

Warmes Wasser

Ausführlich ging Ingo Dorsten auf die Problematik der Warmwasserbereitung ein. Er erläuterte am Beispiel einer Schule mit angeschlossener Turnhalle, wie hoch die Kosten tatsächlich sind. Trotz optimaler Anlagentechnik fielen vor allem in den Sommermonaten die höchsten Kosten für das Angebot einer warmen Dusche an. Alleine 800 Liter Heizöl würden in den vier heizfreien Sommermonaten für die Bereitstellung benötigt. Nach Berechnungen im Rahmen einer Studienarbeit beträgt der ermittelte Anlagenwirkungsgrad knapp drei Prozent „Dieses Ergebnis ist kein Einzelfall, sondern eher die Regel“, so Dorsten und er ergänzte: „Es lohnt sich, die Trinkwassererwärmung genau unter die Lupe zu nehmen.“

An erster Stelle müsse die Frage stehen, ob eine sogenannte zentrale Trinkwassererwärmung benötigt wird. Hier könnten elektrische Durchlauferhitzer oft günstiger sein. Dort, wo große Wassermengen benötigt würden, zum Beispiel nach einem Fußballspiel, komme man oft nicht um große Boiler herum, aber Einsparpotenziale finde man auch dort.

LED, Flutlicht und Co.

Ein weiteres Thema war die Beleuchtung von Sportanlagen und Vereinsheimen. Dorsten erklärte, dass sich zum Beispiel der Austausch von alten Halogenleuchtmitteln in LED-Lampen schnell rechne. Schon ab einer Leuchtdauer von einer halben Stunde täglich könne der Wechsel des Leuchtmittels wirtschaftlich sein.

Komplexer hingegen sei die Erneuerung von Flutlichtanlagen auf Sportplätzen. Hier sei eine genaue Betrachtung der Situation vor Ort durch einen Spezialisten unumgänglich.

Ingo Dorsten: „Wir befinden uns in einem wahren Dschungel von Fördermöglichkeiten“

Ein weiterer Punkt, der bei Flutlichtanlagen zu berücksichtigen sei: Neben den erhofften Stromkosteneinsparungen könne der Einsatz von LED-Lampen später auch zu einem viel selteneren Austausch und somit geringeren Arbeitsaufwand an den hohen Masten führen. Aber auch die Verbesserung der Ausleuchtung und die Möglichkeit des Dimmens könnten Argumente für einen Tausch sein.

Fördermöglichkeiten

Aber woher das Geld nehmen? Diese Frage stellten Vereinsvertreter gleich am Anfang der Veranstaltung. „Wir befinden uns in einem wahren Dschungel von Fördermöglichkeiten“, sagte Dorsten. Einen umfassenden Überblick über alle möglichen Töpfe zu geben würde den Rahmen sprengen.

Aber ein paar Tipps hatte er dennoch parat. Neben den üblichen Angeboten der BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) und der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) gebe es spezielle Angebote für Sportvereine über die nationale Klimainitiative oder den Landessportbund Hessen – aber auch von lokalen Unterstützern.

In dem Zusammenhang verwies Dorsten auf die Frage, ob die genutzte Anlage vielleicht im Besitz der Kommune sei. Dann könnten beide Partner auch über das hessische Förderprogramm „Die Klima-Kommunen“ Unterstützung bekommen.

Ansprechpartner in der Kreisverwaltung für Fragen zum Thema ist Ingo Dorsten, (0 64 41) 4 07 18 65, Mail: ingo.dorsten(at)lahn-dill-kreis.de. (red/jli)