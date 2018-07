Space Party Crew hilft Kindern

Benefiz Verein spendet für Organisationen

Wetzlar-Dutenhofen Der Verein „Space Party Crew against Aids“ in Dutenhofen hat Spenden in Höhe von 1000 Euro an zwei Organisationen übergeben, die sich um kranke und notleidende Kinder kümmern.

Copyright © mittelhessen.de 2018