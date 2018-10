Spät und früh fahren mehr Züge

Am Sonntagmorgen früh von Wetzlar nach Weilburg? Pustekuchen. Aktuell fährt um 8.33 Uhr (Abfahrt Wetzlar) die erste Bahn durchs Lahntal nach Limburg. Mit dem neuen Fahrplan kommt eine neue Verbindung dazu: Diese Bahn ist zwei Stunden früher unterwegs, verlässt Wetzlar also um 6.33 Uhr.

Auch in der Gegenrichtung gibt es einen neuen frühen Zug: Die bisher nur am Samstag fahrende Regionalbahn von Limburg (6.23 Uhr) über Wetzlar (7.25 Uhr) nach Gießen (7.38 Uhr) ist künftig auch sonntags unterwegs. Auch am Samstagmorgen kommt eine frühe Fahrt im Lahntal hinzu: Um 6.01 Uhr von Weilburg über Wetzlar (7.25 Uhr) nach Gießen. Das ist eine Stunde früher als im Moment.

Später von der Party nach Stockhausen

Abends ist im Lahntal ebenfalls mehr Verkehr – zumindest am Wochenende: samstags und sonntags fährt eine Regionalbahn von Gießen (0.21 Uhr) über Wetzlar und Weilburg nach Limburg. In Gießen besteht Anschluss aus Frankfurt. Das heißt: Wer zum Beispiel in Stockhausen wohnt und am Freitag in Frankfurt ausgeht, musste dort bisher um 21.51 Uhr losfahren – künftig erst um 23.24 Uhr. Nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) besteht zudem ab dem Fahrplanwechsel samstags auf der Lahntalbahn ganzjährig ein Stundentakt. Bislang sei das nur in der Sommersaison der Fall gewesen.

Kleine Veränderungen betreffen die Pendlerzüge nach Weilburg an Werktagen: Statt um 16.59 Uhr und um 17.59 Uhr fahren sie künftig um 17.02 Uhr und 18.02 Uhr in Wetzlar ab – zeitgleich mit dem Mittelhessenexpress. Das dürfte zu Konflikten führen, weil die Züge im Wetzlarer Bahnhof die gleiche Weiche benutzen.

Neuer Anschluss für Pendler an der Dill

Im Dilltal gibt es für Pendler aus den kleinen Orten eine Verbesserung: Eine neue Regionalbahn von Gießen nach Dillenburg mit Halt an allen Stationen zum Feierabend. Dieser Zug verlässt Wetzlar um 18.29 Uhr, es besteht also Anschluss an den Express aus Frankfurt, der um 18.19 Uhr in Wetzlar ist. Eine Lücke im Fahrplan hat der RMV mit dem Wechsel nicht beseitigt: Die Regionalbahn durchs Dilltal, die um 21.40 Uhr in Gießen startet, fährt auch weiter nur bis Herborn, nicht bis Dillenburg.

Auf der Main-Weser-Bahn ist die Umstellung der Fernverkehrslinie 26 der Deutschen Bahn vom Intercity auf den ICE die größte Veränderung. Die neuen Züge sind moderner, es gibt Wlan. Die Fahrzeiten bleiben gleich. Eine Änderung gibt es aber im Spätverkehr: Der letzte Regionalexpress nach Norden, der bislang nur am Samstag- und am Sonntagmorgen (Abfahrt Gießen 0.07 Uhr) bis Kassel fuhr, wird künftig auch montags die nordhessische Großstadt ansteuern.

Auf der Hellertalbahn zwischen Betzdorf und Dillenburg gibt es ein zusätzliches Zugpaar am Samstag. Somit kommt künftig jeden Tag der letzte Zug von Betzdorf um 19.44 Uhr an und fährt um 20.16 Uhr zurück. (pre)