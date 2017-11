Von Werner Volkmar

Sparkasse verteilt 610 000 Euro Spenden

Ehrenamt Geldinstitut unterstützt 68 Vereine und Institutionen/ Sparkassenstiftung wird 50 Jahre alt

Wetzlar Mit 610 000 Euro hat die Sparkasse Wetzlar in diesem Jahr ehrenamtliches Engagement in der Region unterstützt. Zur Spendengala sind am Dienstag Vertreter von 68 Vereinen, Verbänden und Institutionen ins Kasino der Sparkasse gekommen.

Copyright © mittelhessen.de 2017