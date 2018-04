Spaziergänger finden in Karton ausgesetzte Welpen

Bereits am Montagabend fanden die Spaziergänger die Tiere in der Nähe des Hotels Schauinsland. Sie brachten die Mix-Welpen zur Polizei, die sie wiederum an das Tierheim übergab.

Die drei Rüden und eine Hündin sind sehr geschwächt und leiden unter Durchfall. Daher untersuchte eine Tierärztin die Welpen gleich am nächsten Tag.

„Die vier Zwerge brauchen jetzt viel Ruhe und Pflege“, schrieb der Tierschutzverein Wetzlar und Umgebung in einer Mitteilung. Immer häufige komme es in letzter Zeit zu ähnlichen Fällen. Der Verein bittet daher um mögliche Hinweise, die zur Aufklärung des Vorfalls beitragen können.

Kontakt: Tierheim Wetzlar, (0 64 41) 22 451, tierheim-wetzlar(at)web.de. (hog)