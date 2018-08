Sperrung in Frankfurt stört Bahn auch in Mittelhessen

Reisende in Gießen, Wetzlar oder Marburg sehen sich aktuell mit Totalausfällen von Zügen oder Verspätungen von bis zu 80 Minuten konfrontiert. Die Ursache dieser Probleme liegt laut Deutscher Bahn im Rhein-Main-Gebiet. Wegen einer Unwetterfront war der Frankfurter Hauptbahnhof am Nachmittag für eine Stunde gesperrt. Nach Angaben der Bahn von 18.15 Uhr läuft der Bahnverkehr nun wieder sukzessive an. Wie immer nach Großstörungen bei der Bahn dauert es aber mehrere Stunden, bis die Züge wieder nach Plan fahren.

Und so verheißt der Blick auf die Abfahrtstafeln der Bahnhöfe von Gießen, Wetzlar oder Marburg aktuell nichts Gutes: In Gießen etwa verkehren nur die dort startenden Züge im Moment pünktlich. Auf allen anderen Linien müssen sich die Reisenden auf satte Verspätungen einrichten.

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund vermeldet wenig optimistisch: „Es kann auf allen S-Bahnen und Zügen zu Verspätungen und Ausfällen kommen.“ (pre)