Sperrungen legen die Stadt lahm

Wer am Samstag mit Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Innenstadt wollte, musste deutlich mehr Zeit einplanen. Besonders der Verkehr im Bereich Buderusplatz, Gloelknoten und in Richtung Aßlar sowie Garbenheim kam stellenweise komplett zum erliegen. „Wir verzeichnen aufgrund der Straßensperrungen erhebliche Behinderungen in der Innenstadt und auch die Umleitungsstrecken sind enorm überlastet“, konstatierte die Wetzlarer Polizei am Samstagmittag.

Auch Leser meldeten sich in der Redaktion und äußerten ihren Unmut darüber, warum ausgerechnet die Altenberger Straße schon am Samstagmorgen und damit parallel zum Teilabschnitt auf der B 49 gesperrt wurde. Schließlich würden dort die Bauarbeiten erst am Montagmorgen starten. (kel)