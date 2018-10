Spielender Narr trifft bunte Katze

Im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist die Band „Jester's Playground“ bekannt wie ein bunter Hund – da passt es ganz gut, dass sie im Zuge unserer Konzertreihe in der „Bunten Katze“ zu hören ist. Und ihr Folk-Rock passt perfekt zum Konzept des „Konzerts in der Kneipe“: Dort spielen die Musiker nämlich (halb-)akustisch.

Der Eintritt ist wieder frei, das Konzert wird fürs Video mitgefilmt

Seit fast 20 Jahren ist das Quintett in wechselnder Besetzung ein wichtiger Teil der lokalen Musikszene ihres Heimatkreises, hat sich mit zahlreichen Konzerten jedoch auch außerhalb längst einen Ruf als herausragende Live-Band erspielt.

Sorgsam arrangierte Songs zwischen melancholischem Folk und lebensfrohem klassischen Rock, dazu durchaus poetische Texte – jeder Ton und jedes Wort machen deutlich, dass wir es nicht mit Anfängern zu tun haben.

Wer sich das nicht entgehen lassen will, sollte sich am Freitag, 26. Oktober, um 19 Uhr in der „Bunten Katze“ einfinden. Das Konzert beginnt um 19 Uhr und dauert etwa eine Stunde, wobei Zugaben möglich sind. Der Eintritt ist wie immer frei!

Der Auftritt wird – ebenfalls wie gewohnt – für ein Video mitgefilmt, mit dem wir die Band auf mittelhessen.de vorstellen werden. Alle bisherigen Folgen unserer Veranstaltungsreihe sind dort zu finden: Einfach auf der Startseite den Reiter „Themen“ anklicken und zum Unterpunkt „Konzert in der Kneipe“ scrollen.

Die kommenden Konzerte stehen bereits fest:

23. November: „Tyff“

28. Dezember: „Paul-Simpson-Project“