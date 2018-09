Sport, Spiel, Spaß und Vergnügen

Knapp 4000 Läufer beim Brückenlauf, der Bürgerbrunch auf dem Schillerplatz am Samstag, das Kartoffelfest der Lebenshilfe tags darauf, Sportaction bei Bungeebasketball und Co, Modenschau in der Lahnstraße, Eisaktion in der Langgasse, Kulturfest auf dem Domplatz, Infostände zum Anfassen beim Blinden- und Sehbehindertenbund und natürlich das Entenrennen des Feuerwehrvereins. Das Brückenfest wächst von Jahr zu Jahr und Tausende sind nach Wetzlar gekommen und haben ein abwechslungsreiches Wochenende erlebt.

Ein ausführlicher Bericht folgt.