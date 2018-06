Springen, laufen, werfen

KINDEROLYMPIADE 330 Mädchen und Jungen machen mit

Wetzlar (kel). Der Nieselregen konnte 330 Kindergartenkinder am Dienstag nicht stoppen. Die Stadt Wetzlar verlegte die vierte Kinderolympiade kurzerhand nach drinnen. Und so starteten die Mädchen und Jungen eben in der Sport- und Turnhalle der Käthe-Kollwitz-Schule durch.

