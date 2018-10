Sprung ins Gleis schützt Mann nicht vor Schlägen

Wartende Fahrgäste waren gegen 22.30 Uhr zunächst durch lautes Geschrei auf eine Gruppe junger Männer aufmerksam geworden.

Am Bahnsteig neben Gleis 3 und der Treppe zur Unterführung kam es dann erst nur zu Handgreiflichkeiten. Kurze Zeit später rannte einer der Beteiligten davon. Seine Kontrahenten folgten ihm. Auf der Flucht sei der Mann vom Bahnsteig zwischen die Gleise gesprungen, gestolpert und hingefallen, bestätigte Peter Dittel, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Kassel, entsprechende Berichte von Fahrgästen. Dort war nur wenige Minuten zuvor ein Regionalzug nach Gießen abgefahren.

Doch damit war die Schlägerei noch nicht beendet: Nach Aussagen von Zeugen sprangen zwei oder drei junge Männer dem Flüchtenden hinterher und malträtierten ihn vor den Augen wartender Fahrgäste mit Fausthieben und Tritten. Eine Zeugin will Tritte gegen den Kopf des Geschädigten gesehen haben. Bei der späteren Untersuchung im Gießener Uni-Klinikum jedenfalls wies das Opfer laut Bundespolizei Wunden an den Händen und am Kopf auf.

Die wartenden Fahrgäste beendeten die Keilerei schließlich und trieben die Kontrahenten auseinander. Einige stiegen selbst ins Gleis, um dem verletzten Mann aufzuhelfen und ihn auf den Bahnsteig zu hieven. Zeugen begleiteten das blutende Opfer der Schlägerei im Zug nach Gießen, wo die Besatzung eines Rettungswagens der Johanniter den Mann in Empfang nahm. Die Zugbegleiterin hatte die Sanitäter alarmiert.

Opfer dringend gesucht: Mann hatte sich nach Behandlung nicht bei der Polizei gemeldet

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Beteiligten der Schlägerei – auch nach dem Opfer: Nach Angaben von Polizeisprecher Dittel hatte sich der Mann nach seinem Aufenthalt in der Klinik nicht bei der Polizei gemeldet. Die Klinik dürfe seine Daten mit Blick auf die Datenschutzgrundverordnung nicht preisgeben. „Wir haben jetzt die seltsame Situation, dass wir Zeugen kennen, das Opfer aber nicht“, sagte Dittel. Man hoffe, dass sich der Mann noch melde.

Zudem hofft die Bundespolizei auf Hinweise zu den vermutlich zwei jungen Männern, die ihren Kontrahenten ins Gleisbett verfolgten, ihn schlugen und traten. Sie sollen durch die Unterführung in Richtung Niedergirmes geflüchtet sein.

Zwar gibt es am Wetzlarer Bahnhof eine Videoüberwachung, allerdings nur auf dem Vorplatz und dem Pendlerparkplatz Nordseite. Die Bahnanlagen selbst, Bahnsteige und Gleise, werden nach Angaben der Bundespolizei nicht überwacht.

Hinweise erbittet die Bundespolizei in Kassel unter Telefon (05 61) 81 61 60.