Von Steffen Gross

Spundwände gegen Bruchgefahr

Straßenbau Mit schweren Maschinen und hohen Zusatzkosten werden Häuser gesichert

Wetzlar-Münchholzhausen Nach 15 Wochen Pause geht die Straßenerneuerung in Münchholzhausen mit schweren Maschinen in die zweite Phase. Fünf Meter tief werden Spundwände links und rechts des Kanals in die Wetzlarer Straße gepresst.

