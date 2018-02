Stadt Wetzlar muss NPD Halle vermieten

Die Stadt Wetzlar hatte Ende vergangenen Jahres abgelehnt, der rechtsextremen Partei die Stadthalle für eine Wahlkampfveranstaltung zu vermieten. Das Verwaltungsgericht in Gießen entschied jedoch im Eilverfahren, dass die Stadt dies tun muss.

Die Stadt legte Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof in Kassel ein und orientierte sich in der Begründung am Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum NPD-Verbot vom Januar vergangenen Jahres. Der Verbotsantrag der Bundesländer scheiterte damals in Karlsruhe, weil das Bundesverfassungsgericht die NPD als zu klein ansah, um ernsthaft die Demokratie zu bedrohen. Allerdings sah es eine verfassungsfeindliche Haltung der NPD und eine Wesensverwandtschaft ihrer Inhalte zum Nationalsozialismus.

Doch nach Auffassung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs könnten bei der Vergabe einer Stadthalle bestimmte Nutzer nicht allein deshalb ausgeschlossen werden, weil sie verfassungsfeindliche Ziele verfolgen. Dieses Kriterium sei nicht zulässig, entschied der Verwaltungsgerichtshof am Montag. Das Gericht beruft sich auf das im Grundgesetz verankerte Diskriminierungsverbot und das Parteiengesetz.

Grundgesetz schließt Benachteiligung aus

Der Verwaltungsgerichtshof begründete weiter: Erst wenn die erkennbare Verfassungsfeindlichkeit einer Partei zu einem Verbot geführt habe, greife der Schutz vor Diskriminierung nicht mehr. Zwar könnten durch die Änderung des Grundgesetzes vom Juli vergangenen Jahres Parteien mit einer verfassungsfeindlichen Zielsetzung von der staatlichen Finanzierung ausgeschlossen werden; Sanktionen seien aber nicht zulässig. Dies gehe von dem im Grundgesetz verankerten Verbot einer Benachteiligung aus.

Die Stadt Wetzlar werde mit der Entscheidung nicht dazu verpflichtet, eine Partei mit verfassungsfeindlichen Zielen zu unterstützen, urteilt der Verwaltungsgerichtshof. Es gehe lediglich darum, die im Grundgesetz verbürgte Gleichbehandlung mit anderen Parteien zu gewährleisten. Der Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs ist unanfechtbar.

Bereits im Mai vergangenen Jahres hatte die NPD im Wetteraukreis vor dem Verwaltungsgericht Gießen die Nutzung einer Halle in Büdingen erstritten. Dort hatten die Stadtverordneten eine neue Satzung beschlossen, die Parteien mit verfassungsfeindlichen Zielen eine Nutzung untersagte. Diese Klausel sei rechtlich nicht zulässig, solange eine Partei nicht vom Bundesverfassungsgericht verboten werde, urteilte darüber das Verwaltungsgericht. (diw)