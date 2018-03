Stadthalle bleibt für NPD geschlossen

Fristen werden gesetzt, Fristen verstreichen, zwischenzeitlich wird dem Oberbürgermeister mit Zwangshaft gedroht, beim Verwaltungsgericht in Gießen beschäftigen sich gleich zwei Kammern mit der NPD-Veranstaltung in Wetzlar, auch Hessens oberste Verwaltungsrichter in Kassel haben das Thema auf den Schirm: Der Freitag war geprägt von juristischen Finten und Winkelzügen. Das Ziel der Stadt bis zum Abend: Insbesondere das Rechtsrockkonzert zu verhindern – und gegebenenfalls die ganze NPD-Versammlung, die wegen der Musik ihren Charakter als Wahlkampfveranstaltung verloren habe.

Viele Beschlüsse fallen an diesem Tag und die meisten spielen der NPD in die Hand. Der Tenor ist noch nach 20 Uhr: Die Stadt wird wohl um das Rechtsrockkonzert mit Wahlkampf nicht herumkommen. Doch dann kommt es anders. Wenn am Samstagmorgen nicht noch ein Gericht kurzfristig etwas anderes entscheidet, dann bleibt die Wetzlarer Stadthalle geschlossen.

Am Donnerstagabend hatte das Verwaltungsgericht Gießen der Stadt ein Zwangsgeld von 7500 Euro angedroht, sollte bis Freitag um 11 Uhr kein Mietvertrag mit der verfassungsfeindlichen Partei geschlossen sein. Diese Frist ließ die Stadt verstreichen, sodass das Gericht die Strafe festsetzte und mit weiteren 10 000 Euro drohte, wenn der Vertrag bis 17 Uhr nicht geschlossen sei. Die Stadt wehrte sich gegen den ersten Beschluss vor dem Kasseler Verwaltungsgerichtshof – doch ohne Erfolg. Am Abend erkannte das Gericht die Pflicht zur Überlassung der Stadthalle als rechtmäßig an. Da der Beschluss unanfechtbar ist, kommt die Stadt um die 7500 Euro nicht herum.

Durch eine sogenannte Verbotsverfügung an die Partei versuchte die Stadt Wetzlar aber weiter, wenigstens das Konzert zu verhindern. Das Gießener Verwaltungsgericht wiederum untersagte der Stadt diese Verfügung mittels einer einstweiligen Anordnung. Weder in der politischen Veranstaltung selbst noch im Auftritt der Bands konnte die 4. Kammer des Gießener Verwaltungsgerichts Gefahren erkennen, die ein Untersagen rechtfertigten. Sollte es während der Veranstaltung zu Straftaten kommen, seien diese Sache der Sicherheitskräfte.

Die – privaten – Sicherheitskräfte waren allerdings bis zum Freitagabend wohl die einzig erfüllte Voraussetzung der Stadt, die die NPD erfüllen konnte. Es fehlte laut Stadt weiterhin eine gültige Versicherungspolice, die sie von Beginn an zur zwingenden Voraussetzung zur Überlassung der Halle gemacht hatte. „Ebenso ist die gestellte Anforderung an einen Sanitätsdienst nicht erfüllt“, hieß es von der Stadt. Die Entscheidung des Kasseler Verwaltungsgerichtshofes erkenne die Stadt zwar an – doch seien schlicht die Vertragsvoraussetzungen seitens der NPD nicht erfüllt worden. Die Folge: Kein Wahlkampf, kein Konzert. Die Facebook-Seiten der nationalistischen Partei zu ihrer Veranstaltung waren da bereits verschwunden.

Die Polizei wird das Hausrecht der Stadt durchsetzen

So war dann die Haltung der Stadt klar: Keine Überlassung, trotz anderslautender Gerichtsurteile. Schon früher hatte die Polizei eine eindeutige Haltung gefunden: „Wir gehen davon aus, dass die Situation bis zum Veranstaltungsbeginn rechtlich geklärt ist“, sagte Pressesprecher Guido Rehr schon am Freitag Vormittag auf Anfrage. Die Polizei sei dazu da, dieses Recht dann auch durchzusetzen. Unmittelbar nach dem städtischen Entschluss am Abend teilten die Beamten mit: „Das Hausrecht der Stadt Wetzlar wird gegebenenfalls durch die Polizei gewahrt. Um die Stadthalle ist eine Absperrung eingerichtet.“

Viele Szenarien sei die Polizei im voraus durchgegangen, erklärte der Pressesprecher am Vormittag – ohne aus einsatztaktischen Gründen Details zu nennen. Die Beamten könnten auf jedes Szenario angemessen reagieren. Präziser dann am Abend, welches Szenario nun das wahrscheinlichste sei: Man rechne „mit demonstrativen Aktionen im Stadtgebiet“.