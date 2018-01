Von Steffen Gross

Stadthaus-Pläne treffen auf Widerstand

Diskussion Gegen Parkhaus in der Goethestraße formiert sich Bürgerinitiative / Info-Veranstaltung im Februar

Wetzlar Ein Multiplexkino für das neue Stadthaus und ein Parkhaus in der Goethestraße – die Pläne des privaten Investors und der Stadt rund um den Domplatz werden in der Altstadt lebhaft diskutiert. Die Gegner kündigen nun die Gründung einer Bürgerinitiative an.

