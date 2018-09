Starkregen flutet die Humboldt-Schule

UNWETTER Deckenverkleidungen lösen sich nach Wassereinbruch / Unterricht fällt am Montag aus

Feuerwehreinsatz an der Alexander-von-Humboldt-Schule: Der Starkregen sorgte für einen Wassereinbruch. (Foto: Fritsch)

Der starke Regen am Sonntagnachmittag hat für einen erheblichen Wasserschaden an der Alexander-von-Humboldt-Schule gesorgt. (Foto: Fritsch)

ASSLAR Der starke Regen am Sonntagnachmittag hat für einen erheblichen Wasserschaden an der Alexander-von-Humboldt-Schule gesorgt. Deckenplatten lösten sich, der Strom wurde abgeschaltet. Am Montag fällt die Schule aus.