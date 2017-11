Stau auf der A 45 in Richtung Norden

Zwischen den Anschlussstellen Wetzlar Ost und Herborn Süd geht es derzeit kaum voran. Wie die Autobahnpolizei Mittelhessen in Butzbach dazu mitteilte, hatten sich am späten Nachmittag auf der regennassen Fahrbahn mehrere kleine Unfälle ereignet. Dadurch geriet der Verkehr immer mehr ins Stocken. An vielen Stellen war die Autobahn in Richtung Norden nur einspurig befahrbar. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei niemand. (red)