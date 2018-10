Steinraths und Müller gewinnen direkt

Stephan Grüger (SPD) muss um den Wiedereinzug in das Parlament in Wiesbaden bangen. Er könnte aber noch der sechste Abgeordnete aus dem lahn-Dill-Kreis werden.

Der Merkenbacher Müller sicherte sich das Direktmandat im Wahlkreis 16 (alter Dillkreis inklusive Bischoffen und Greifenstein, plus Ehringshausen). Er holte 35,3 Prozent und siegte vor Grüger (22,5 Prozent). Grüger steht auf Platz 21 der SPD-Landesliste und könnte so noch in den Landtag einziehen. Allerdings rücken noch SPD-Kandidaten vor, die zwar hinter ihm auf der Liste stehen, aber Direktmandate gewonnen haben.

Kreisvorsitzende von CDU und SPD fordern Konsequenzen von ihren Parteispitzen in Berlin

Nun kommt es darauf an, wie viele Ausgleichsmandate die SPD bekommt – und somit wie viele Sitze insgesamt im neuen Parlament.

Der Wetzlarer Steinraths gewann das Direktmandat im Wahlkreis 17 (restlicher Altkreis Wetzlar. Er siegte mit 29,0 Prozent vor Cirsten Kunz (SPD; 23,5 Prozent).

Die Herbornerin Hinz zog über die Landesliste der Grünen in das Parlament ein. Sie war auf Platz eins gesetzt. Auch der Neu-Wetzlarer Hermann Schaus, auf Platz vier der Linken-Landesliste, zog sicher in das Parlament ein. Matthias Büger (FDP) erreichte sein Mandat mit Platz acht auf der FDP-Liste.

Außer Hinz und Schaus, die in Wiesnbaden waren, verfolgten die anderen Politiker die Ergebnisbekanntgabe im Kreishaus in Wetzlar. Stimmung kam zunächst bei keiner der Parteien auf, die die nach und nach eintrudelten Hochrechnungen auf Landesebene betrachteten. Entsprechend forderten die beiden Kreisvorsitzenden von CDU und SPD Konsequenzen bei ihren Parteispitzen in Berlin. Wolfgang Schuster (SPD) stellte die Beteiligung der Sozialdemokraten an der Großen Koalition infrage, Hans-Jürgen Irmer (CDU) den künftigen Parteivorsitz von Angela Merkel.

Erst um 21 Uhr war zumindest die CDU in Feierlaune. Dann waren die Direktmandate für Steinraths und Müller sicher. Beide wurden von ihren Parteikollegen beschenkt und geherzt.

Die AfD lag im Lahn-Dill-Kreis mit 15 beziehungsweise 16 Prozent über ihrem Landesschnitt. Auch mit ihren Direktkandidaten Willi Wagner und Adrian Tegelbekkers schnitt die Partei relativ stark ab.