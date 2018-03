Stichverletzung am Bauch und ohne Gedächtnis

Wetzlar (red). Einem 33-jährigen Mann aus Wetzlar fehlt jede Erinnerung daran, wie er sich eine Verletzung am Bauch zugezogen hat. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss, als Rettungsdienst und Polizei ihn am Sonntag um kurz vor 11 Uhr in dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Straße Im Winkel antrafen.

Copyright © mittelhessen.de 2015