Stinkangriff auf NPD-Vertreter

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 2 Uhr morgens in der Altvaterstraße in Steindorf. Es handele sich um die Wohnung eines Kreistagsabgeordneten der NPD. Die eingeleitete Substanz, ein übel riechendes Pulver mit flüssigen Anteilen, habe bei den Bewohnern für kurze Zeit Übelkeit verursacht. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einer politisch motivierten Tat aus und ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen, wer die Tat am frühen Montagmorgen in der Altvaterstraße beobachtet hat oder zu dieser Zeit dort Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat. Hinweise nimmt die Polizei in Wetzlar entgegen, & (0 64 41) 91 80. (red)