Stock, Stein, Landschaft und kein Zeitdruck

Der Name sagt es: Beim Volksradfahren sind alle dabei: Das fünfjährige Mädchen auf dem Kinderrad, der 80-Jährige auf dem gut eingefahrenen Drahtesel. „Wir bieten ein entspanntes Fahren an“, sagt Steffen Schäfer, Vorsitzender des Ski Clubs, der das Volksradfahren organisiert.

Drei Strecken stehen zur Auswahl: Eine familienfreundliche Strecke (25 Kilometer) führt durchs Lahntal. Für die Sportradler steht eine doppelt so lange Route bis ins Hüttenberger Land auf dem Plan. Für die Mountainbiker wird eine gesonderte, etwa 43 Kilometer lange Strecke rund um den Hirschkopf bei Blasbach angeboten. „Die beiden familienfreundlichen Strecken führen anfangs über die gleichen Wege, man kann sich also beim Fahren noch entscheiden, ob man länger fahren möchte“, sagt Schäfer. Am Kontrollpunkt in Lützellinden trennen sich die Routen voneinander.

Pokale für stärkste Mannschaften

Alle Wege sind markiert. An den Kontrollstellen werden nicht nur die Teilnehmerkarten entwertet, es gibt auch Erfrischungen. Alle drei Routen starten am Sportplatz und enden auf der Reither Alm in Garbenheim. Die Teilnehmer sind eingeladen, entspannt Rad zu fahren und nicht auf die Stoppuhr zu schauen. „Die Routen verlaufen überwiegend auf Radwegen, wir versuchen, Straßen zu vermeiden“, sagt Schäfer. Ausnahme ist auch hier die Mountainbikestrecke über Stock und Stein.

Gestartet wird zwischen 8 und 12 Uhr – wer die 50 Kilometer fahren will, muss bis 11 Uhr losgefahren sein. Teilnehmen kann jeder, Kinder unter 14 Jahren jedoch nur in Begleitung eines Erwachsenen. Jeder Teilnehmer erhält am Start eine Teilnehmerkarte, die an den Kontrollpunkten vorgelegt wird. Das Volksradfahren, darauf legt Schäfer großen Wert, ist keine leistungssportliche Veranstaltung unter Zeitdruck. Es gehe vor allem darum, abzuschalten, zu entspannen und die Landschaft zu genießen. Und das bei jedem Wetter: Geradelt wird auch bei Regen.

Am Ziel auf der Reither Alm, wo neben den Radfahrern auch Wanderer und Spaziergänger willkommen geheißen werden, bietet der Ski Club Getränke, Kaffee und Kuchen und Leckereien vom Grill an. Zur Unterhaltung der Kinder gibt es im Zielbereich Spielmöglichkeiten, ein Trampolin und eine Laserschießanlage.

Jeder Teilnehmer erhält gegen Vorlage der Startkarte ein Präsent. Die Siegerehrung findet um 15 Uhr auf dem Gelände der Grillhütte statt. Die stärkste Gruppe und die jüngsten und ältesten Teilnehmer werden zusätzlich prämiert. Für den prozentual stärksten teilnehmenden Ortsverein aus Garbenheim wird ein Wanderpokal vergeben.

Die Startgebühr beträgt vier Euro, Kinder unter 14 zahlen 2,50 Euro. Da das Volksradfahren am letzten Tag der Aktion Stadtradeln stattfindet, können die erradelten Kilometer für diesen Wettbewerb eingetragen werden. Etwa 50 Helfer des Ski Clubs sind für Planung und Organisation im Einsatz oder helfen an der Strecke, zum Beispiel an den Kontrollstellen. (pre)