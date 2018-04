Strafe für Wagner bleibt aus

"Nach eingehender Prüfung des Sachverhalts hat das Regierungspräsidium Gießen dem Bundesverfassungsgericht in einem Schreiben dargelegt, dass aus Sicht der Kommunalaufsicht die Stadt Wetzlar den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts nicht willentlich missachtet hat", teilt das RP mit. "Vielmehr haben sich die handelnden Personen der Stadt Wetzlar in einem Dilemma befunden. Den Schilderungen der Stadt ist zu entnehmen, dass sie sich zum einen an den rechtlich bindenden Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom Tag der Veranstaltung am Samstag, 24. März 2018, halten wollte. Zum anderen hat die Stadt eine berechtigte Sorge um den Schutz der Besucherinnen und Besucher während der NPD-Veranstaltung mit Blick auf den fehlenden Nachweis einer Haftpflichtversicherung und eines ausreichenden Sanitätsdienstes glaubhaft dargestellt."

Die Stadt hatte der NPD vor drei Wochen den Zugang zu ihrer Stadthalle verwehrt und sich damit über eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes hinweggesetzt. Die Kommune verteidigt ihr Vorgehen damit, dass die Partei die Mietbedingungen etwa zum Versicherungsschutz nicht erfüllt habe.

Die NPD hatte am 24. März eine Wahlkampfveranstaltung in der Halle abhalten wollen. Nach einem wochenlangen Rechtsstreit entschieden die Verfassungsrichter wenige Stunden vor dem geplanten Treffen, dass die Stadt der Partei die Halle zur Verfügung stellen muss. Doch die Stadt blieb bei ihrem Nein. Nach der Weigerung hatte das Gericht das RP als Kommunalaufsichtsbehörde aufgefordert, den Vorfall aufzuklären. (eng/red)