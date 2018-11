Straßenbeiträge sollen fallen

Die Freude über die Nachricht aus dem Rathaus ist grenzenlos bei den Grundstückseigentümern an der Wetzlarer und Rechtenbacher Straße. Dafür haben sie seit knapp eineinhalb Jahren gekämpft. „Mit unglaublicher Freude haben wir die Empfehlung des Magistrats zur Abschaffung der Straßenbeiträge gelesen. Seit der Bekanntmachung der Anliegerkosten am 16. Mai 2017 ist uns jetzt der sogenannte Stein vom Herzen gefallen. Unser unermüdlicher Einsatz gegen die Ungerechtigkeit hat sich gelohnt. Wir können wieder entspannt schlafen, ohne von Alpträumen der existenzbedrohenden Beiträge geplagt zu werden“, hieß es in einer ersten Reaktion der Interessengemeinschaft.

Ab dem Dienstagabend machte in den sozialen Netzwerken eine Vorlage für die aktuelle Sitzungsrunde der städtischen Fachausschüsse die Runde. Danach schlägt der Magistrat der Stadtverordnetenversammlung vor, die Straßenbeiträge abzuschaffen und im Gegenzug die Grundsteuer B um 190 auf 780 Prozent zu erhöhen. Die Grundsteuer für das durchschnittliche Eigenheim würde um 133 auf 546 Euro jährlich steigen, für die Eigentumswohnung im Schnitt um 85,50 auf 351 Euro.

In einem Pressegespräch am Mittwochnachmittag stellten Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD), Bürgermeister Harald Semler (FW) und Stadtrat Norbert Kortlüke (Grüne) weitere Details vor. Sie machten deutlich, dass alle vier Magistratsmitglieder die Empfehlung „voll und ganz“ mittragen. Vorausgegangen sei die Abwägung sämtlicher Sachargumente. Verstärkter Druck sei von der im Juni in Kraft getretenen, hessischen Kann-Regelung ausgegangen, welche es Kommunen freistellt, ob sie Beiträge von ihren Bürgern verlangen oder nicht.

Die Abschaffung der Straßenbeiträge bedeutet für Wetzlar einen Systemwechsel. Die Kosten werden über die Grundsteuererhöhung neu verteilt, soldarisiert auf alle Eigenheimbesitzer und – weil Vermieter die Grundsteuer auf die Nebenkosten umlegen können – in der Folge auch auf Mieter.

Greifen soll das neue System rückwirkend ab 7. Juni 2018. Das würde bedeuten, dass unter anderem sowohl die Anlieger in Münchholzhausen als auch die in der Phönixstraße profitieren.

Bescheide nach dem 7. Juni 2018 würden aufgehoben, bezahlte Vorauszahlungen rückerstattet

Nach dem 7. Juni ergangene Beitragsbescheide würden aufgehoben, seitdem bezahlte Vorauserstattungsbescheide zurückgezahlt. Keine Entlastung gibt es bei den Ersterschließungskosten, sie müssen auch künftig von den Anliegern gezahlt werden, etwa für den Stichweg der Phönixstraße. Die Ersterschließung fällt nicht unter die Kann-Regelung. Ebenfalls keine Entlastung gibt es für Beitragszahler, die vor Juni 2018 gezahlt haben. Sie werden auch die höhere Grundsteuer leisten müssen. Eine Verschonungsregelung sei nicht möglich, so Semler.

Die Stadtverordneten sollen die Beitragsabschaffung in ihrer Sitzung am 13. Februar beschließen. Dass sie zustimmen, gilt als nahezu sicher. Die Koalition aus SPD, Grünen und FW wird dem Antrag „ihres“ Magistrats folgen, die CDU-Fraktion wie auch die FDP-Fraktion hatten zuletzt Anträge zur kompletten Abschaffung beziehungsweise einem Teilerlass der Beiträge gestellt.

Dass die Einnahmeausfälle durch die Abschaffung – im laufenden Jahr rund eine Million Euro – an anderer Stelle wieder hereingeholt werden müssen, hatte Kämmerer Jörg Kratkey (SPD) im Vorfeld mehrfach deutlich gemacht. Hinzu kommen Effekte wie steigende Schul- und Kreisumlage und wahrscheinlich geringere Schlüsselzuweisungen, ausgelöst durch die Steuermehreinnahmen. Zusammen ergibt sich ein Mehrbedarf von 3,957 Millionen Euro. Allein durch Einsparungen im Haushalt sei dies nicht zu stemmen, hieß es. Der Haushaltsausgleich ist für Wetzlar spätestens seit dem Beitritt zur Hessenkasse Pflicht.

Als einer der wenigen Hebel kommt die Grundsteuer in Betracht.

Der Beschlussempfehlung des Magistrats war eine intensive Prüfung vorausgegangen. Die Möglichkeit wiederkehrender Beiträge war wegen Rechtsunsicherheiten ausgeschlossen worden. „Ohne Kompensation geht es nicht“, sagte Wagner. Zugrunde gelegt wurde bei der Berechnung das aktuelle Fünf-Jahres-Straßenbauprogramm. Die 190 Prozentpunkte bedeuten Grundsteuermehreinnahmen von 3,92 Millionen auf dann insgesamt rund 14 Millionen Euro. Die Magistratsmitglieder betonten, es handele sich um eine Momentaufnahme – ungeachtet künftiger Baupreise. Verändern sich die Baupreise, könne es weniger oder mehr neue Straßenmeter geben, sagte Wagner. Oder mehr oder weniger Grundsteuer, ergänzte Semler.

WAS WETZLARS STRASSEN KOSTEN

Das Straßennetz der Stadt Wetzlar beläuft sich auf 290 Kilometer Länge, bei fast einem Drittel gilt der Zustand als schlecht und sehr schlecht. Die durchschnittliche Lebensdauer einer Straße wird mit 50 Jahren angenommen. Für die Erneuerung des kompletten Straßennetzes müssten demnach rund sechs Kilometer jährlich grundhaft erneuert werden. In den vergangenen Jahren waren es jeweils nur rund 700 Meter. Zuletzt kostete die Erneuerung eines Straßenkilometers im Schnitt 1,3 Millionen Euro. Daraus folgend würden jährlich 7,8 Millionen Euro benötigt, um rund sechs Kilometer Straße grundhaft zu sanieren. Auf Grundlage einer Untersuchung durch die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen müssten für die reine Instandsetzung und Erhaltung (nicht beitragspflichtig) der Wetzlarer Straßen jährlich 4,089 Millionen Euro aufgewendet werden. Aktuell gibt die Stadt 1,5 Millionen Euro jährlich für den Unterhalt aus. (gro)