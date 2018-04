Streiks in Behörden, Kitas und Kliniken

Die Dienstleistungsgewerkschaft hat ihre Mitglieder in Mittelhessen zu einem ganztägigen Streik aufgerufen.

Laut Gewerkschaftssekretär Jürgen Lauber sollen Busse die Streikenden von Dillenburg, Herborn, Wetzlar und Marburg nach Gießen bringen. Dort ist vormittags eine Kundgebung und Demonstration geplant.

Details, in welchen konkreten Einrichtungen gestreikt werden soll, will die Gewerkschaft am Montag bekanntgeben. Wo Kitas geschlossen werden, sollen die Eltern frühzeitig informiert werden. Im Bereich sicherheits- oder gesundheitsrelevanter Einrichtungen wurden laut Verdi Notdienstvereinbarungen geschlossen.

Hintergrund des Streiks sind die Tarifverhandlungen für die deutschlandweit 2,3 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen. Die Gewerkschaft fordert sechs Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 200 Euro mehr pro Monat beziehungsweise 100 Euro mehr für Azubis.

Die Arbeitgeber hätten dies abgelehnt, aber nicht erklärt, was sie bereit seien, den Beschäftigten zu zahlen. Vor der nächsten Verhandlungsrunde am 15. und 16. April soll der Streik den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. (jli)