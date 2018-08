Streit nach Fußballspiel eskaliert

Nach dem Fußballspiel Ehringshausen gegen Wetzlar am Mittwoch, 22. August, geriet ein Spieler der Heimmannschaft mit dem Trainer der Wetzlarer in Streit. Der Spieler zückte ein Pfefferspray und sprühte damit in Richtung des Trainers. Der Sprühnebel traf auch umherstehende Spieler. Fünf Personen wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zudem soll der Angreifer mit einem Messer gedroht haben. Anschließend flüchtete er. Die Polizei ermittelt nun den genauen Tathergang und wegen gefährlicher Körperverletzung. (red)