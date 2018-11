Strom und Gas kosten ab Januar mehr

„Nach Jahren günstiger Beschaffungspreise klettern die Börsenkurse für Energie seit geraumer Zeit deutlich“, sagt Berndt Hartmann, kaufmännischer Geschäftsführer bei der Energie- und Wassergesellschaft (Enwag). Für das neue Jahr steigen auch die staatlich regulierten Netzentgelte erneut an – sie werden fällig für die Durchleitung von Strom und Gas durch fremde Netze. Kunden werden das spüren.

„Wir versorgen unsere Kunden stets so günstig wie möglich mit Energie.“, beteuert Hartmann und ergänzt: „Um eine Preiserhöhung kommen wir angesichts dieser Mehrkosten jedoch nicht herum.“ Zum 1. Januar steigt der Arbeitspreis für Strom und für Gas in der Grundversorgung sowie in den Tarifen „WetzlarStrom“, „WetzlarDirektStrom“ und „WetzlarNaturStrom“ sowie in den entsprechenden Gastarifen. Berndt Hartmann erklärt: „Wir machen das Unternehmen derzeit fit für die Zukunft. Wir strukturieren auch unsere Tarife um und stimmen sie besser und nachvollziehbarer aufeinander ab. Das dient gleichzeitig der Effizienzsteigerung unserer Prozesse.“

Zum Jahreswechsel gibt es deshalb im Standardtarif „WetzlarStrom“ anstatt dreier Verbrauchsstufen nur noch den einheitlichen Arbeitspreis von 26,05 Cent pro Kilowattstunde inklusive Steuern. Auch der Grundpreis wird angepasst auf 70 Euro brutto pro Jahr. Für einen durchschnittlichen Vierpersonenhaushalt mit 3600 Kilowattstunden Jahresverbrauch steigen die monatlichen Kosten um 2,20 Euro inklusive Steuern, so Hartmann.

In den Erdgastarifen im Netzgebiet der Enwag hält der Versorger den Grundpreis stabil, der Arbeitspreis steigt um 0,42 Cent pro Kilowattstunde. Ein durchschnittlicher Vierpersonenhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 25 000 Kilowattstunden zahlt damit im Monat rund 8,75 Euro brutto mehr als vorher, so die Berechnungen Hartmanns.

Steigende Abgaben und Umlagen machen Erhöhung für Enwag unumgänglich

„In der Vergangenheit hatten wir die Preise in einigen Tarifen gesenkt, so haben unsere Kunden von Einkaufsvorteilen direkt profitiert. Jetzt belasten die gestiegenen Beschaffungspreise“, erläutert Berndt Hartmann. In den aktuellen Gastarifen hatte das Unternehmen in Wetzlar zuletzt im Januar 2018 die Preise gesenkt. Im eigenen Netzgebiet hielt das Unternehmen den Preis für „WetzlarStrom“ seit 2015 stabil.

Die neuen Preise bei der Enwag unterscheiden sich je nach Wohnort. Das liegt an den unterschiedlich hohen Netzentgelten, die in den jeweiligen Gebieten anfallen. Jeder Enwag-Kunde erhält in den nächsten Tagen einen Brief mit den neuen Konditionen, so Hartmann.

Der Geschäftsführer geht zudem auf die Hintergründe der anstehenden Preissteigerungen bei den beiden Energiearten ein:

Strom

Nur etwa 25 Prozent des Strompreises, den Verbraucher zahlen, könnten Energielieferanten wie die Enwag noch selbst beeinflussen, mehr als die Hälfte seien staatlich bestimmte Abgaben und Umlagen, rund 21 Prozent entfielen auf die ebenfalls regulierten Netzentgelte. In Summe sinken laut Hartmann die Umlagen und Abgaben am Strompreis ab Januar 2019 um 0,144 Cent pro Kilowattstunde; dazu zählt auch die bekannteste, die EEG-Umlage.

Die größte Veränderung verzeichne die Offshore-Umlage. Sie verzehnfachte sich auf 0,416 Cent pro Kilowattstunde. Grund sei, dass der Einsatzzweck der Umlage erweitert wurde. Wurden bisher nur Kosten für den verzögerten Anschluss von Windparks auf hoher See gedeckt, würden es ab 2019 auch Kosten für den eigentlichen Netzanschluss sein.

Gas

Der Spielraum, den Energielieferanten beim Gaspreis haben, sinkt nach Angaben von Hartmann ebenfalls seit Jahren. Knapp die Hälfte des Preises sei mittlerweile reguliert. „In diesem Jahr sehen wir uns mit einem Sondereffekt konfrontiert“, erklärt der Enwag-Sprecher. Die sogenannte SLP-Bilanzierungsumlage sei zum 1. Oktober von 0 auf 0,12 Cent pro Kilowattstunde für Endverbraucher sprunghaft angestiegen. Diese staatlich kontrollierte Umlage könnten die Fernnetzbetreiber erheben, wenn sie Kostensteigerungen bei der Bereitstellung von Gasmengen erwarten, die über das übliche Maß hinausgehen.

„Das ist eine Art Vorentschädigungszahlung für den Fernnetzbetreiber, die wir erheben und an ihn abführen müssen. Die zunehmenden Schwankungen bei dieser Umlage machen eine Kalkulation der Gaspreise immer schwieriger“, erläutert Berndt Hartmann.