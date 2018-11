Von Jörgen Linker

Stromausfall in der Leitstelle – und dann?

HILFE Nach einem Vorfall musste das Leitstellenpersonal auf Nottelefone und Funkgeräte zurückgreifen

WETZLAR/DILLENBURG Brände, Verkehrsunfälle, Herzinfarkte – wer im Lahn-Dill-Kreis die 112 wählt, landet in der Zentralen Leitstelle in Wetzlar. Von dort werden Feuerwehren und Rettungswagen losgeschickt. Aber was, wenn dort der Strom ausfällt – so wie am 6. März?

