Sympathische Band, sympathisches Publikum

Man musste schon genau hingucken, um ganz sicher zu gehen, dass da 16 Leserinnen und Leser saßen und nicht etwa 100. Jule Jochem von "Wait For June" hatte sich vor dem ersten "Konzert in der Kantine" gewünscht, dass das kleine, geladene Publikum so begeistert jubeln möge wie ein großes. Und tatsächlich ließen die Zuhörerinnen und Zuhörer die heimische Band diesbezüglich wunschlos glücklich zurück.

Es war ein Geben und Nehmen in der ehemaligen Kantine des Pressehauses Wetzlar. Die achtmal zwei Menschen, deren Lose gezogen worden waren, saßen im Halbkreis um die vier Musiker und ihr Instrumentarium. Und was an Energie und Lebensfreude von der einen in die andere Richtung übertragen wurde, ging vom ersten Ton an den umgekehrten Weg zurück.

Für das Quartett war es quasi ein Heimspiel, den unter den Zuschauerinnen und Zuschauern sahen Jule, Manuel Sohn, Flo Müller und Dennis Nauheim nicht wenige bekannte Gesichter. Einige hatten "Wait For June" bereits live erlebt und genossen nun den etwas anderen Auftritt in Wohnzimmer-Atmosphäre.

Der mal gut gelaunte, mal melancholische halbakustische Folk-Pop der Band passte perfekt zum gelungenen Abend, der einen ebensolchen Auftakt unserer neuen Reihe darstellte. Da klatschte das Publikum nicht nur im Takt, sondern spendete den sympathischen Musikern zum Abschied zurecht reichlich Applaus.

Wer mehr über "Wait For June" erfahren will, wird im Online-Auftritt der Band fündig. Und das neue Video zum Song "Mr. E." sollte sich ebenfalls niemand entgehen lassen:

Die Reihe "Konzert in der Kantine" wird am Freitag, 27. April, mit der Band "Cor Blimey" fortgesetzt.