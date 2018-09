Tänzer bieten eine große Show

Fasching „Kids-for-Family“-Party des Wetzlarer Tanzsportvereins steigt am Sonntag

Wetzlar In der Stadthalle steigt am kommenden Sonntag wieder eine große bunte Faschingsparty für große und kleine Zuschauer: Es ist wieder Zeit für „Kids for Family“.

Copyright © mittelhessen.de 2018