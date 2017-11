Tagelang ohne Strom: Was geht?

Von Martin H. Heller

Kreisbrandinspektor Rupert Heege (rechts) hält die Lagebesprechung im Stabsraum der Katastrophenschutz-Leitstelle in der Spilburg in Wetzlar ab. (Foto: Krause)

Wetzlar/ Dillenburg/ Herborn Was geht? Oder besser gefragt: Was geht nicht, wenn es tagelang keinen Strom gibt? Diesen Fragen sind am Samstag hauptamtliche und ehrenamtliche Katastrophenschützer im Lahn-Dill-Kreis nachgegangen.

Was würde passieren bei einem kompletten Blackout, also einem totalen Ausfall der Stromnetze, wenn beispielsweise Stürme oder heftige Schneefälle gleich mehrere Umspannwerke zerstören oder Überlandleitungen hinwegfegen würden? Ein kompletter Stromausfall im gesamten Land, und das innerhalb kürzester Zeit. Michael Pichl vom Katastrophenschutz des Lahn-Dill-Kreises hatte dazu ein Szenario ausgearbeitet, das viele haupt- und ehrenamtliche Helfer bei einer großen Stabsübung in der Leitstelle in der Wetzlarer Spilburg und in den Führungsstäben mehrerer Städte und Gemeinden zu bewältigen hatten: Auf den Straßen herrscht Chaos, Ampelanlagen fallen aus. Elektronische Türen öffnen und schließen nicht mehr, Aufzüge bleiben stecken, die Kommunikationsnetze sind tot, die Zapfsäulen an den Tankstellen fallen aus, Kühlschränke tauen ab, es gibt kein Licht mehr. „Und damit ist beispielhaft nur ein Bruchteil genannt, der uns bevorsteht, wenn es zu einem Blackout kommt“, erklärte Kreisbrandinspektor Rupert Heege.

Bei einem großflächigen Stromausfall würde das gesamte Leben innerhalb kürzester Zeit nicht mehr so funktionieren, wie wir es gewohnt sind (siehe Kasten rechts). Dass es tatsächlich einmal so weit kommen kann, sei laut Heege gar nicht so unwahrscheinlich. Er verwies auf den aktuellen Fall in Wiesbaden, als einen Vormittag lang flächendeckend nichts mehr ging. Umso wichtiger sei es, gut vorbereitet zu sein für den Ernstfall, sagte Heege.

Haupt- und Ehrenamt arbeiten im Katastrophenschutz Hand in Hand

Wie können wir miteinander kommunizieren? Wie stellen wir die öffentliche Ordnung wieder her? Und vor allem: Wie ist eine Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln, Trinkwasser und Wärme überhaupt noch möglich? Diese Fragen hatten die zusammen etwa 250 Übungsteilnehmer schlüssig und realitätsnah zu beantworten.

Koordiniert wurde alles in der Katatstrophenschutz-Leitstelle des Kreises in der Spilburg, wo der Stab zusammenkam. Alle Nachrichten aus den teilnehmenden 13 Städten und Gemeinden liefen dort ein. Die Mitarbeiter, die von der Personalplanung bis hin zum Seuchenschutz unterschiedliche Aufgaben hatten, sammelten Nachrichten, bewerteten diese und leiteten sie, falls nötig, zur Entscheidung weiter oder koordinierten Einsätze.

Die Führungsstäbe von 13 Städten und Gemeinden kamen mit der Technischen Einsatzleitung ihrer Feuerwehren vor Ort zusammen. Sie agierten direkt, koordinierten aber alles mit dem Stab in Wetzlar.

In den Führungsstäben waren jeweils die Bürgermeister sowie teilweise weitere Verantwortliche aus den Verwaltungen vor Ort.

„Ohne das Engagement unserer Ehrenamtlichen im Kreis könnten wir eine solche Krise im Ernstfall nicht bewältigen“, sagt Landrat Wolfgang Schuster (SPD). Zusammen mit dem Ersten Kreisbeigeordneten und Vize-Landrat Heinz Schreiber (Grüne) war er im Katastrophenschutzstab vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen.

„Eine solche Übung ist mehr als hilfreich. Wir werden die Erfahrungen auswerten und mit den Städten und Gemeinden besprechen“, so Wolfgang Schuster weiter. Danach soll ein Sondereinsatzplan für einen möglichen großen Stromausfall geschaffen werden, der die lokalen Gegebenheiten berücksichtigt. An der Übung beteiligt waren Bischoffen, Dietzhölztal, Dillenburg, Driedorf, Ehringshausen, Eschenburg, Hohenahr, Lahnau, Leun, Mittenaar, Schöffengrund, Solms und Waldsolms. (he/red)

Blackout

Was beispielsweise nicht mehr geht, wenn es länger keinen Strom gibt:

Zuhause :

Licht , Kühl-/Gefrierschrank , Heizung , Lüftungsanlage , Elektroherd / Mikrowelle, Waschmaschine/Trockner , Computer, Telefon , Mobilfunk, Fernseher, Radio , Alarmanlage, alle übrigen Elektrogeräte.

Außerhalb der Wohnung: Elektro-Bahnen, Schranken, Autos mit E-Antrieb, Ampeln, Aufzüge, elektrische Türen, Straßenbeleuchtung, Tankstellen, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Geldautomaten, Bargeldloses Zahlen.

Münsterländer Schneechaos

Beim sogenannten Münsterländer Schneechaos, als Ende November 2005 vom Bergischen Land bis ins Emsland in kurzer Zeit bis zu 50 Zentimeter Neuschnee fielen und viele Strommasten wegen der Schneelast umknickten, waren tagelang rund 250 000 Menschen in 25 Gemeinden ohne Strom. Für die Kreise Steinfurt und Borken wurde Katastrophenalarm ausgelöst. Bis zu fünf Tage dauerte es, alle Dörfer wieder ans Stromnetz zu bringen. Bundeswehr und Technisches Hilfswerk (THW) hatten damals mit riesigen Dieselaggregaten eine provisorische Stromversorgung aufgebaut. Die Reparaturen dauerten Wochen. Die Schadenssumme soll etwa 100 Millionen Euro betragen haben. (red)