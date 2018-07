Tageszeitung studieren

Wetzlar In einem Workshop haben sich 24 duale Studenten in Wetzlar mit dem digitalen regionalen Wirtschaftsangebot dieser Zeitung beschäftigt. Mit ihrem Dozenten bei StudiumPlus, dem Diplom-Informatiker Karlheinz Thies (Foto), und dem Chefredakteur der Zeitungsgruppe Lahn-Dill, Uwe Röndigs, klärten die Studierenden, welche Anforderungen ein Online-Angebot erfüllen muss, um von ihnen täglich genutzt zu werden. Wichtig sind den Studenten demnach ein übersichtliches Layout, kurze und prägnante Informationen, innovative Themen und viel Service. Die Ergebnisse werden in die Arbeiten am neuen Wirtschaftsforum Mittelhessen einfließen. Mit dem Forum will die Zeitungsgruppe Lahn-Dill ihre regionale Wirtschaftsberichterstattung auf neue Füße stellen, der Start ist für die zweite Jahreshälfte 2018 geplant. (iba/Fotos: Baar)