Tanz, Show und eine Menge Spaß

Unterhaltung 200 Gäste feiern den Ball der Wirtschaft der IHK in der Stadthalle

Wetzlar Rund 200 Gäste haben am Samstagabend den traditionellen „Ball der Wirtschaft“ der IHK Lahn-Dill erlebt. In der Stadthalle in Wetzlar gab es gute Unterhaltung und viel Gelegenheit zum Tanzen.

