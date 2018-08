Von Heike Pöllmitz

Tausende Festgäste trotzen der Hitze

Gemeindefest Buntes Programm in Ehringshausen

Ehringshausen Das 20. Gemeindefest in Ehringshausen, zu dem am Samstag Tausende Besucher kamen, wird als eines der heißesten in die Geschichte eingehen. Trotz 35 Grad feierten schon nachmittags gerade Familien mit Kindern und Senioren das Fest von Bürgern für Bürger.

