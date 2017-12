Teelichter und Lichterketten verboten!

Von Jörgen Linker

Kerzen und Lichterketten (außer batteriebetriebene) als Weihnachtsbeleuchtung an Schulen im Lahn-Dill-Kreis verboten – eine Streichholzschachtel mit diesem Hinweis entdeckte ein Kreistagsabgeordneter vergangene Woche bei der Einweihung eines Neubaus an der Gesamtschule in Solms und hatte dann ein paar Fragen. (Foto: Linker)

Ein kleiner Zettel, auf eine Streichholzschachtel geklebt – darauf steht: „Sehr geehrte Damen und Herren, um der Gefahr eines Brandes entgegenzuwirken, weise ich Sie darauf hin, dass in allen Schulen des Lahn-Dill-Kreises die Benutzung von Kerze mit offenem Licht, Lichterketten und jede Art von Weihnachtsbeleuchtung (ausgenommen batteriebetriebene) nicht gestattet ist.“ Kreispolitiker Franz-Ludwig Löw (CDU) hatte diesen Hinweis vergangene Woche in der Gesamtschule Solms entdeckt, als an der Schule ein Neubau eingeweiht wurde.

Batterie, Zeitschaltuhr und LED als Alternative

Vize-Landrat und Kreis-Schuldezernent Heinz Schreiber (Grüne) erklärte dazu in der Kreistagssitzung am Montag in Wetzlar: „Aufgrund der Brandschutzordnung ist kein offenes Licht gestattet, außer im Unterricht in naturwissenschaftlichen Räumen, die entsprechend ausgestattet sind.“ Auch durch den Anschluss von Weihnachtsbeleuchtung gehe eine Brandgefahr sowie die Gefahr eines Stromschlags aus.

Weihnachtsbeleuchtung durch Batterien, mit LED-Licht oder mit Zeitschaltuhr übers Stromnetz steht laut Schreiber aber nichts entgegen.

Er beantwortete damit Fragen des CDU-Kreistagsabgeordneten Jörg Michael Müller, der das Thema aufgegriffen hatte.

Der Kreis ist als Schulträger verpflichtet, eine Brandschutzordnung für seine Schulgebäude zu erstellen. Was genau darin steht, ist Sache des Kreises, der Gesetzgeber gibt nur den Rahmen vor, aber eine Norm (DIN) verlangt neben Hinweisen zu Flucht- und Rettungswege auch Hinweise zur Brandverhütung. Das Verbot von „offenem Licht“ gehört so zum Standard in Brandschutzordnungen für Gebäude. Dabei geht es vor allem auch um Haftungs- und Versicherungsfragen.