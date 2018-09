Teil der Rheinfelser Straße wird fünf Tage gesperrt

Saniert werden müssen die Kanalschachtabdeckungen. Die Ortsdurchfahrt muss für die Arbeiten im Bereich zwischen der Fußgängerampel (Nähe der Einmündung der Durchhardstraße) und Am Weidenborn gesperrt werden. Umgeleitet wird innerörtlich über die Schützenstraße und weiter Am Weidenborn. Für die Dauer der Baumaßnahme gilt Am Weidenborn einseitiges absolutes Halteverbot, im Bereich der Ersatzbushaltestelle für beide Fahrtrichtungen. Auch der öffentliche Nahverkehr ist von der Sperrung betroffen: Für die Haltestellen am Dorfgemeinschaftshaus Weidenhausen wird für die Buslinie 313 Ersatzhaltestellen kurz oberhalb des Kreuzungsbereichs der Straßen Am Weidenborn und Im Wiesengarten eingerichtet.

Bürgermeister Christof Heller (CDU) bittet um Verständnis für die mit der Sanierung einhergehenden Einschränkungen und Belastungen: „Im Zuge der Hessischen Eigenkontrollverordnung ist jede Kommune verpflichtet, das Kanalsystem mit den dazugehörigen Schachten regelmäßig zu kontrollieren und instand zu halten. In Weidenhausen werden sich die Arbeiten voraussichtlich aber auf fünf Werktage beschränken.“ Er sei froh, dass die Maßnahme in den Herbstferien umgesetzt werden könne, dadurch sei zumindest der Schulbusverkehr nicht betroffen und in den Ferien sei mit einem geringeren Durchfahrtverkehr zu rechnen.

Im Bereich der Kanaldeckel muss die Asphaltoberfläche großflächig aufgebrochen und anschließend entsprechend der Vorgaben von Hessen Mobil wiederhergestellt werden. (red)